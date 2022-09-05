نجاة عون: لست مرشّحة لرئاسة الجمهوريّة

أكّدت النائب نجاة عون صليبا في حديثٍ إذاعيّ، أنّها ليست مرشّحة لرئاسة الجمهوريّة لأنّها تحترمُ إرادة النّاس الّذين انتخبوها كنائب، وقالت: “سأقومُ بدوري على أكمل وجه”.

ولفتت إلى أنّ “تواصُل تكتُّل نوّاب التغيير سيشملُ القوى السياسيّة كافة للوصول إلى مرحلة الأسماء التي تتوفر فيها المواصفات المحدّدة ضمن المبادرة، على أن تنطلقَ الخطوات العمليّة هذا الأسبوع”.









وأشارت إلى أنّ “التكتُّل على اتّصالٍ دائم مع اللّبنانيّين المقيمين في الخارج، لأنّ الهم الأساسيّ هو التشاوُر مع أكبر عددٍ من الناس لأخد الموافقة على الرئيس الذي نريد”.

وعن عدم تلبية دعوة القوّات اللبنانية للتفاهم على الاستحقاق الرئاسيّ، قالت: “نحن على مسافةٍ واحدة من الجميع وسنمدُّ يدنا للأطراف كافة”.