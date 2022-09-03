سيرين عبدالنور تردّ على حقيقة اعتزالها التمثيل وانفصالها

تحدثت النجمة سيرين عبدالنور في لقاء ترويجي لمسلسها الجديد “العين بالعين” عن بعض الأمور الشخصية وعن مسيرتها الفنية والشائعات وفكرة اعتزال الفن.

وردّت النجمة اللبنانية على مجموعة من الأسئلة المتنوعة في مقطع فيديو نشره حساب شركة “سيدرز آرت” للإنتاج عبر انستغرام، وظهرت فيه وبيدها بطاقات الأسئلة وترد عليها سواء بالتأكيد أو بالنفي.









وأكدت سيرين أنها يمكن أن تعتزل التمثيل نهائياً و”ربما يسمع هذه الكلمة الجمهور قريباً”، لافتاً إلى أنها لا ترغب في أن تعمل كصحافية، ولكنها يمكن أن تعمل في مهنة تقديم البرامج، وهو ما قامت به بالفعل في وقتٍ سابق.

وأوضحت أنها لم ترتدِ أبداً فستاناً واحداً في 4 مناسبات مختلفة، وعلى الرغم أنها يمكنها أن تفعل ذلك في حياتها العادية لكنها لا تفعل ذلك في مناسبات رسمية تظهر فيها على الجميع.

وكشفت أيضاً أن شخصيتها مسالمة للغاية، ونفت عنوان يقول إنها متهمة بجريمة قتل، مستبعدة أن تفعل هذا الأمر في حياتها.

وردّت على شائعة انفصالها عن زوجها فريد رحمة، مؤكدة أنها انتشرت كثيرا وكانت أول مرة بينما كان الثنائي في شهر العسل.

وتشارك سيرين في بطولة مسلسل “العين بالعين” الذي يعرض حالياً على منصة “شاهد” مع النجم رامي عياش، وعدد آخر من الفنانين وهو من سيناريو وحوار سلام كسيري وإخراج رندا العلم، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة.