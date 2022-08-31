كواليس لقاء عون وميقاتي اليوم… ما جديد ملفّ تشكيل الحكومة؟

أفادت معلومات “النهار” أنّ رئيس الجمهورية ميشال #عون كشف “النهار” تكشف كواليس لقاء عون و#ميقاتي اليوم… ما جديد ملفّ تشكيل #الحكومة؟

لرئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي أنّه غير متمسّك بالوزراء الستّة، إنّما هو طرح للمناقشة، أمّا في حال تمسك ميقاتي بـتشكيلة من 24 وزيراً فالأمور مفتوحة على المناقشة بما لا يمسّ التوازنات الحالية.

ووفق المعلومات، فإنّ ميقاتي قد تمسّك بطرحه تغيير وزير الاقتصاد واستبداله بوزير من عكار، ومرضيّاً عنه من كتلة “نواب عكار” حتى تنال الحكومة ثقة هذه الكتلة التي تبني تحالفات بما يتجاوز العشرة نواب، يؤيدون مطلبها ويصرّون على وزير عكاري.









أمّا بالنسبة للوزير الدرزي، فوفق معلومات “النهار”، إنّ التوزانات الجديدة تفرض وزيراً مرضيّاً عنه من الحزب التقدمي الاشتراكي ولا يستفزّه، وهذا يتناسب مع نتائج الانتخابات الأخيرة، وقد توقّف البحث بين عون وميقاتي عند هذا الأمر.