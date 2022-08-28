بيع سيارة الأميرة ديانا في “مزايدة شرسة”

بيعت سيارة كانت تستخدمها الأميرة ديانا في مزاد في بريطانيا مساء السبت بمبلغ 650 ألف جنيه إسترليني (764 ألف دولار).
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي أيه ميديا” أن السيارة، فورد إسكورت آر إس تربو، السوداء التي قادتها ديانا بداية من 23 أغسطس 1985 وحتى الأول من مايو 1988، بيعت لمشتر إنجليزي في دار مزادات سيلفرستون.
وكان قد تم التقاط صور للأميرة الراحلة مع السيارة فورد إسكورت خارج متاجر أزياء صغيرة في تشيلسي.
يذكر أن الأميرة البريطانية كانت تفضل قيادة سيارتها، وكان يجلس فرد من قيادة الحماية الملكية إلى جانبها، في مقعد الراكب. ولم تقطع السيارة سوى 24 ألفا و961 ميلا ( حوالي 40170 كيلومترا فقط).
يشار إلى أنه في يونيو 2021 بيعت سيارة أخرى من طراز فورد إسكورت استخدمتها ديانا أيضا في مزاد بمبلغ 52 ألف جنيه إسترليني.
وطُرحت السيارة في المزاد بسعر أولي هو مئة ألف جنيه، إلا أنها بيعت في نهاية المطاف مقابل 650 ألف جنيه تضاف إليها النفقات وضريبة القيمة المضافة.
وكانت السيارة أبرز المعروضات في مزاد نظمته دار “سيلفرستون” للمزادات، على حلبة سيلفرستون، على بعد 120 كيلومترا شمال غرب لندن.
وتُعتبر سيارة “فورد” هذه التي تبلغ قدرة محركها 130 حصاناً نسخة رياضية نموذجية من سيارات “فولكسفاغن غولف جي تي آي” الشعبية المقوّاة التي كانت مرغوبة جداً في ثمانينات القرن العشرين.