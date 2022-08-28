بيع سيارة الأميرة ديانا في “مزايدة شرسة”

بيعت سيارة كانت تستخدمها الأميرة ديانا في مزاد في بريطانيا مساء السبت بمبلغ 650 ألف جنيه إسترليني (764 ألف دولار).

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي أيه ميديا” أن السيارة، فورد إسكورت آر إس تربو، السوداء التي قادتها ديانا بداية من 23 أغسطس 1985 وحتى الأول من مايو 1988، بيعت لمشتر إنجليزي في دار مزادات سيلفرستون.









وكان قد تم التقاط صور للأميرة الراحلة مع السيارة فورد إسكورت خارج متاجر أزياء صغيرة في تشيلسي.