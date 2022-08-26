معتمرة تدعو لراغب علامة من أمام الكعبة- (فيديو)

نشر النجم اللبناني راغب علامة مقطع فيديو على حسابه في تويتر، لإحدى المعتمرات وهي تدعو له من أمام الكعبة المشرفة.

وكتب راغب معلقا على الفيديو: “طالما أن الله عز وجل معانا ويرسل محبته من خلال الناس الطاهرين الطيبين أيها الحاقد لن تسبب سوى إزعاج نفسك وقلقها وإرهاقها بحسد الآخرين والغيرة منهم، شكرا لك عزيزة روحي أسماء على العمرة. ربنا يردلك خيرها اضعاف وأضعاف وأضعاف خير وصحة ومحبة”.









ويستعد علامة لإحياء حفل غنائي له اليوم الخميس في العلمين الجديدة بمصر، وقد توجه إلى جمهوره هناك بمقطع فيديو واعداً إياهم بقضاء وقت ممتع.