قيادات حماس في طريقها إلى خارج تركيا

بيروت أوبزرفر

علم بيروت أوبزرفر أن عدد من قيادات حركة حماس في تركيا ينوون مغادرة البلاد تحت ضغط تركي بعد التطبيع مع إسرائيل ، وقال مصدر فلسطيني مسؤول أن حركة حماس تشعر بأنها محاصرة بعد العديد من خطوات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية.









يذكر أنه وفي وقت سابق قالت تركيا وإسرائيل الأربعاء إنهما ستستعيدان علاقاتهما الدبلوماسية الكاملة بتعيين سفير لكل منهما في عاصمة الأخرى، بعد مرور أكثر من أربع سنوات على استدعاء كل منهما لسفيرها لدى الأخرى، وهو ما يمثل علامة فارقة أخرى بعد شهور من التحسن المطرد في العلاقات.

وتبادل البلدان طرد السفيرين عام 2018 بسبب مقتل 60 فلسطينيا على أيدي القوات الإسرائيلية، خلال احتجاجات عند حدود غزة على افتتاح السفارة الأميركية في القدس.

لكن الدولتين تعملان منذ فترة على إصلاح العلاقات المتوترة، مع ظهور الطاقة كمجال رئيسي للتعاون المحتمل.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في بيان الأربعاء إن إسرائيل وتركيا قررتا استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة.

وأضاف البيان الذي أعقب محادثات بين رئيس الوزراء والرئيس التركي رجب طيب أردوغان “تقرر رفع مستوى العلاقات بين البلدين مجددا إلى مستوى العلاقات الدبلوماسية الكاملة، وإعادة السفيرين والقنصلين العامين”.

وتابع أن “تطوير العلاقات سيسهم في تعميق العلاقات بين الشعبين وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية وتعزيز الاستقرار الإقليمي”.