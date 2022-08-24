السنوار يكشف عن السبب في ترك الجهاد وحده في ساحة المعركة

بيروت أوبزرفر

علم بيروت أوبزرفر أن هناك تحدي مهم يواجه العلاقات بين حركة حماس وإيران ، موضحة إن مسؤولين إيرانيين كبار تحدثوا مع رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار وانتقدوه بشأن السياسات التي انتهجتها حركة حماس خلال الحرب الأخيرة ضد الاحتلال وعدم المشاركة بهذه الحرب، وهو ما دفع بالسنوار إلى الرد بالتأكيد على أن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية حصر حماس حتى لا تشارك في هذه الحرب تحت ضغط شديد من بعض الأطراف الإقليمية وعلى رأسها مصر.

وعن هذه النقطة يشير مصدر فلسطيني إلى أن قضية العلاقات بين إيران وحركة حماس بالفعل جديرة بالمتابعة الدقيقة لمعرفة دقة وخطورة تاثير علاقات أحد الفصائل بطرف إقليمي.









وقال موقع أمد الفلسطيني إلى أن الواضح الان إن إيران أو جهات نافذة وأمنية بها تستخدم حركة حماس لتحقيق أهداف سياسية معينة ، وهي الأهداف التي باتت واضحة مع تراوح مكانه التوقيع على الاتفاق النووي الإيراني والضغوط التي تتعرض لها إيران ومحاولتها في ذات الوقت التخفيف من هذه الجهود بالعلاقات مع بعض من الفصائل العربية.