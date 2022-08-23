جعجع في ذكرى انتخاب بشير الجميل: وعدنا إلك نوصّل رئيس يشبهك

نشر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في الذكرى الأربعين لانتخاب بشير الجميل رئيسًا للجمهورية،فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي معلقا عليه بالقول: “بالذكرى الأربعين لانتخابك… وعدنا إلك نوصّل رئيس يشبهك.”

كما غرّد جعجع عبر حسابه: “في الذكرى التاسعة لتفجير مسجدي السلام والتقوى في طرابلس، نقف مع اهالي الضحايا في طرابلس، الذين سقطوا نتيجة غدر واجرام نظام بشار الاسد وازلامه في لبنان.نضالنا مع اهلنا في طرابلس مستمر في سبيل تحقيق عدالةٍ ما زالت منقوصة، منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري ، مروراً بتفجير مسجدي السلام والتقوى، وليس انتهاءً بانفجار مرفأ بيروت”.