“١٤ سببا لسقوط الحكام والأنظمة!” مقال يثير الجدل

التقط إعلاميون مصريون محسوبون على النظام مقالا للكاتب المصري عمادالدين أديب بعد أسبوع من نشره لشن هجوم عليه متهمينه ببث “نظرة متشائمة”، معوضين بذلك افتقار الساحة الإعلامية المصرية إلى “الكتابة السياسية الجادة” التي أصبحت حاجة ملحة للجماهير المصرية التي ملت التطبيل.

وعدّد مقال أديب المنشور منذ الرابع عشر من أغسطس الجاري بموقع “أساس ميديا” اللبناني، 14 سببا يمكنها أن تؤدي لإسقاط الحكام والأنظمة ما أثار موجة من الجدل في مصر، وسط انتقادات من إعلاميين مقربين من السلطة المصرية للمقال. واختتم أديب مقاله قائلا “يا خوفي الشديد على كثير من أنظمتنا وشعوبنا من الآن حتى منتصف العام المقبل حينما تصبح لقمة العيش وسوء الخدمات واستحالة الحياة اليومية هي وقود اضطرابات اجتماعية مدمّرة”، وهي ذات العبارة التي نشرها على حسابه على تويتر للتأكيد عليها.









وبعد مرور أسبوع على نشر المقال، انتقد إعلاميون مصريون مقربون من السلطات المصرية مقال أديب، معتبرين أنه “مسيء” للدولة المصرية، وتستغله المعارضة وجماعة الإخوان المسلمين.

وقال معلقون إنه وفقا لتلميحات أديب فإن المقال ينطبق على الحالة المصرية، بينما صرح أديب بأن المقال “ليست له علاقة من قريب أو من بعيد بالحالة المصرية”.

العرض الانتقائي لبعض المقالات من إعلاميين محسوبين على النظام يدخل في إطار التلاعب بالرأي العام

وسلط الهجوم على أديب “الانتقائية في القراءة والحساسية الشديدة لدى إعلاميين قريبين من النظام في محاولاتهم التحكم في المعروض الإعلامي، خاصة إذا كان الهدف جهة محسوبة على النظام”.

ويدخل العرض الانتقائي لبعض المواد الإعلامية في إطار التلاعب بالرأي العام من ذلك “إعطاء هامش بسيط ومقيد من الحرية الإعلامية لغرض التنفيس الشعبي”، حيث يذكر إعلاميو النظام ما ورد في المقال ثم يعملون على نسف أطروحاته وتخويف الرأي العام من مصير مظلم ينتظره إن صدقه.

ويقع الإعلام المحلي المصري في أزمة انتقائية أفقدته مصداقيته، إذ تخلى تدريجيا عن وظيفته التقليدية كسلطة رابعة، ليصبح أداة من أدوات السلطة للتلاعب بالرأي العام. وتغيّرت ملامح هذا الإعلام، وتحولت أساليبه ولغته إلى هجوم يومي غني بالتهديد والتخوين والشتائم، حيث إن فضائيات مصرية تحولت إلى مسارح مونولوغ، يطلق من خلالها إعلاميو النظام العنان لعقدهم وحساسياتهم وانفعالاتهم، في محاولة للسيطرة على الرأي العام.

وقال الكاتب الصحافي وعضو مجلس الشيوخ محمود مسلم “أنا حزين أن يكون مثل هذا المقال باسم الكاتب عمادالدين أديب، ولا أستوعب حتى الآن قيامه بكتابة هذه الكلمات الصعبة”. وتابع مسلم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج “بالورقة والقلم”، المذاع على فضائية “تن” مساء الأحد “أنا حزين أيضا باحتفاء جماعة الإخوان بمقال أديب”، مشيرا إلى أن ما ورد في المقال كان جديدا، خاصة أنه جاء من شخص طالما دافع عن الدولة المصرية و”ثورة الثلاثين من يونيو”.

وقال الديهي “أديب أخطأ وكتب مقالا عن سقوط الأنظمة، لكن المقال هو سقوط للكاتب، وربنا واقف معانا وسترها معانا عشان السيسي راجل مخلص، والشعب المصري لن ينسى ما فعله السيسي”.

وخلال البرنامج نفسه، قال النائب والإعلامي مصطفى بكري إن هذا المقال ليس الأول من نوعه لأديب، حيث نشر مقالا في شهر يونيو يُحذر فيه مما أسماه بالفوضى التي من الممكن أن تعم البلاد، ومن ثم هجرة المصريين إلى ليبيا أو الدول المجاورة. كما كتب بكري مقالا هاجم فيه أديب.

ولم يقف الأمر عند إعلاميي النظام فقد هاجمت لجان إلكترونية أديب الذي ينتمي وفق رأيها للدولة العميقة. وقال حساب: