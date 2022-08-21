بعد قضية الصور مع راغب علامة.. الخارجية العراقية تستدعي سفيرها في الأردن إلى بغداد

استدعت وزارة الخارجية العراقية، السبت، سفير بغداد في المملكة الأردنية، بعد تداول صور له ولزوجته مع الفنان اللبناني راغب علامة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان نشر على تويتر إن وزارة الخارجية قررت استقدام “سفير جمهورية العراق في المملكة الأردنية الهاشمية، حيدر العذاري إلى بغداد”.









وكانت الخارجية العراقية أكدت في وقت سابق، السبت، أنها تتابع “باهتمام ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من صور تعنى بسفير جمهورية العراق في المملكة الأردنية الهاشمية.”

وأضافت أنها “ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن وبأسرع وقت، وبما يعزز قيم الدبلوماسية العراقية.”

وتأتي هذه التحركات من قبل الخارجية العراقية إثر انتشار صور لسفير العراق في الأردن وزوجته مع الفنان اللبناني راغب علامة أثارت موجة من ردود الفعل، نتيجة ما وصفه المعلقون بـ “الخروج عن مستوى التصرف الدبلوماسي” للسفير وزوجته.

وكان الفنان اللبناني راغب علامة نشر الصور التي تجمعه مع السفير العراقي في الأردن وزوجته عبر حسابه على تويتر، معربا عن شكره لهما على “الاستضافة الكريمة والرائعة والمُمتعة، وعلى هذا الترحيب والاستقبال الطيّب.”