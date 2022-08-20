نقيب المهن التمثيلية المصرية ينفي تدهور حالة هشام سليم ويؤكد: «سيعود للفن قريبا»

انتشرت شائعات كثيرة خلال الفترة الماضية، تفيد بتدهور الحالة الصحية للفنان هشام سليم، وذلك بسبب اختفائه وعدم رده على الاتصالات، بعد الإعلان عن إصابته بمرض السرطان، وكان قد قال في تصريحات إعلامية منذ شهرين: «أنا الحمد الله كويس وكله تمام ومتهيألي السرطان أحسن من كوفيد اللي بيضيع البني آدمين في 3 أيام»









وأضاف: «كل اللي يجيبه ربنا كويس. أنا بخير قاعد في العين السخنة حاليًا».

وقد وصلت الشائعات إلى نشر أخبار تفيد بوفاته، وهو ما نفاه الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر، وقال خلال مداخلة تليفونية مع برنامج «التاسعة» على القناة الأولى المصرية، إن هشام سليم في حالة جيدة وأنه تحدث إليه.

وأضاف: «تواصلت مع هشام سليم بنفسي وأبلغني بأنه في صحة جيدة، ويتكلم بحيوية ولياقة كبيرين جدا». وهو متواجد حاليًا في منزله فى القاهرة ويتمتع في صحة جيدة وسيعود للشاشة قريبًا من خلال عمل تلفزيونى جديد، مشيرا إلى أنه على تواصل مستمر معه ولا يوجد ما يستدعي القلق عليه. وأكد زكي أن هشام سليم محبوب من الجميع، وحالته مستقرة، وفي صحة جيدة، وتابع: «هو فنان متفرد، وكان سكرتيرا عاما للنقابة، وكان بينجح من غير ما ييجي النقابة بأغلبية ساحقة بسبب حبهم الشديد له».

ومن المعروف أن هشام سليم هو ابن صالح سليم، رئيس النادي الأهلي السابق، مثل منذ الصغر من خلال فيلم (إمبراطورية ميم) مع الفنانة فاتن حمامة. تخرج من معهد السياحة والفنادق في عام 1981، كما قام بدراسات حرة في الأكاديمية الملكية في العاصمة البريطانية لندن، وبعد أن انتهى من الدراسة عاد مرة أخرى للتمثيل بعد انقطاع دام لسنوات، وقدم عددا كبيرا من الأفلام خلال حقبة الثمانينات منها (تزوير في أوراق رسمية، الوباش، الملعوب، عندما يتكلم الصمت). كما بدأ في العمل للتلفزيون في أواخر ثمانينات القرن العشرين وقدم مسلسلات (الراية البيضا، ليالي الحلمية، أرابيسك)، واستمر بعدها في العمل بين السينما والتلفزيون.