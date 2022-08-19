ميقاتي في الوداع الأخير لفريد مكاري: أصعب وقفة

شارك رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، في وداع نائب رئيس مجلس النواب الأسبق فريد مكاري، في كنيسة دير سيدة البلمند، إذ وضع على نعشه بإسم رئيس الجمهورية ميشال عون، وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر تقديرا لعطاءاته ومسيرته السياسية، بحضور أفراد العائلة والأصدقاء، وتقدم بالتعازي بإسمه وباسم عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري الى العائلة.

وقبل وضع الوسام، قال الرئيس ميقاتي، “أعتقد أن وقفتنا اليوم هي أصعب وقفة، لأننا نودع صديقاً عزيزاً، والقول المأثور يقول: لكل إمرء من اسمه نصيب، وفي الحقيقة كان فريد مكاري، فريداً في كل شيء، فريداً في معاملته مع الناس، وفي مواقفه السياسية الجريئة، وفي عطائه”.









وتابع، “في القول المأثور أيضا أنه أبو النبلاء، أبا نبيل، فكان نبيلا في كل معاملته مع الناس وفي عطاءاته وفي تفكيره. واليوم نودع ليس فقط دولة، ولا فقط رئيساً، بل نودع أبو نبيل الحبيب والعزيز على قلوبنا جميعاً.

وأضاف ميقاتي، “أيها الفقيد الغالي، تقديراً لعطاءاتك من أجل لبنان ومسيرتك السياسية قرر فخامة الرئيس منحك وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر، وكلفني أن أضعه على نعشك في يوم وداعك، وأن أتقدم ب