ارحلوا عنا ….. واتركونا – بقلم غابي ايوب

لبنان سيظل لبنان الغالي في قلوبنا وضمائرنا مهما تكالبتم عليه وارتهنتم لغيره وبعتم أنفسكم!!!!!

ارحلوا عنا واتركونا انتم دخلنا في المجهول بسببكم وتصرفاتكم وشهواتكم وحماقاتكم ونذالتكم وحقارتكم بعتم أنفسكم للمجهول وكفايةيكفينا مذلة!!!!!!









التاريخ لن يرحمكم وسوف تكتب الاجيال القادمة والكتاب والرواد والإعلاميين والصحفيين والمنتديات حول اذلال عبكم وافقاره الى هنا نقولعليكم بمغادرة المشهد السياسي هذا هو الحل لكم إن كانت هناك ذرة ايمان في ضمائركم واخلاقكم ودمائكم الشعب كفيل بنفسه اوصلتموةإلى المحارق والجوعز والمقابر الا يكفيكم هذا .

لقد بعتم الوهم له وشردتموهم بسبب سياساتكم الفاشلة عملتكم في الحضيض!!!!!

الخزي والعار لكم اينما كنتم في الملاهي والمقاهي والفنادق والمراقص وشعبكم في حياة العيش الدعيس رغم سلب قراركم المأخوذ منايديكم!!!!!

ارحلوا عنا واتركونا الشعب كفيل بكم وسيرميكم في مزبلة التاريخ كلكم بياعون والتاريخ يدون القائمة طويلة من المبتورين والجرحىوالمفقودين والأسرى والارامل والايتام اين انتم من هؤلاء رحلوا وانتم باقون صاغرون قراركم مسلوب وارادتكم عقيمة وخزناتكم مليئة وكروشكمتخيمة ونتنة وحقيرة رحيلكم هو الافضل لكم في هذة الظروف الاستثنائية خرجتم في ثورة شبابية ثم ركبتوها بعد دفع الأجرة مسبق ثمبعتوها وشتتوها وقسمتوها وانتم كنتم سلاطين ومشائخ تحكمون خارج الدولة والنظام والقانون تبآ لكم!!!!!!

افلاسكم وبلطجية المصارف لا ناقة لنا فيها ولا جمل تدار بالريموت والشعب والمودع هو المظلوم فقط هل من مجيب وعودة للصواب والحقكفانا ….. احذروهم وغادروا المشهد هذا هو الحل لكم والشعب اللبناني الذي يدفع الثمن باهضآ في افلاسه وهجرة ابناءه وابنائة وعملتةبسبب سياسات حقيرة وتافهة!!!!!!!!