بأجواء رومانسية.. #إليسا تبدع بأغنيتها الجديدة #أنا_وبس وتفاعل كبير على مواقع التواصل

حازت أغنية “أنا وبس” الجديدة، التي طرحتها المغنية اللبنانية إليسا، تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعيّة، بسبب كلماتها الرومانسية وألحانها المميزة وطريقة تصويرها الكلاسيكية.

بدأت الأغنية بألحان أنيقة ومشاهد جاءت على أسلوب شريط الذكريات المصور الكلاسيكي في زمن التسعينيات، فيما كانت إليسا التي ارتدت فستاناً أنيقاً بالتجول حافية القدمين، وكأنها فراشة تطير في إحدى الحدائق، قبل أن يظهر رجل مجهول يمسك بيدها، بينما تقوم هي بالتمايل والرقص.









أما كلمات الأغنية البسيطة التي كتبها الشاعر أحمد ماضي فقد تناسبت بشكل كبير مع ألحان زياد برجي، ما صنع لوحة غنائية مبهرة مع إبداع المخرجة إنجي جمال.

الأغنية نُشرت على قناة إليسا الرسمية على يوتيوب، وحصدت أكثر من نصف مليون مشاهدة بعد ساعات فقط من إطلاقها.