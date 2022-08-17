بالفيديو- محمد رمضان يرد على اتهامه بالشذوذ الجنسي والظهور في فيلم إباحي

رد الفنان محمد رمضان على شائعة تم تداولها قبل ساعات حول اتهامات غير أخلاقية تمس سمعته.









وخرج محمد رمضان في فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه غير معتاد الرد على الشائعات، لكن تلك الاتهامات استفزته، خاصة مع تداول مقطع فيديو أدعى مروجيه أنه يخص رمضان ورجل آخر في وضع مخل بالأداب.

وقال رمضان: “دي إشاعة مايتسكتش عليها، انتصارا لجمهوري وديني وبلدي واسمي، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي ورا هذه الحملة”.

وتابع محمد رمضان: “مش عشان حاجة، عشان خلاني أدخل أشوف الفيديو الصعب ده، الله يقرفك يا شيخ”.

وتحدث محمد رمضان بعبارة نتحفظ على نشرها قال في فحواها إنه يفضل ركوب السيارات الفارهة لكنه لا يقبل اتهامه بالمثلية الجنسية، معبرا عن غضبه من تلك الأوصاف.

وظهر شبيه محمد رمضان يرتدي نظارة شمسية تشبه التي يرتديها محمد رمضان ويقلده لدرجة أن البعض لا يستطيع التفرقة بينهما.