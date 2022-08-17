“ستريدا طوق جعجع” تسدِّد ٢٤ هدف في ربع الشّوط الأوّل من المباراة – بقلم رشا الجميل

إن اعتبرنا الولاية النّيابيّة ذو ٤ سنوات حيث كل سنة ١٢ شهر، كمباراة كرة السّلّة ذو ٤ أشواط حيث كل شوط ١٢ دقيقة (حسب مباريات الNBA)، تكون “ستريدا طوق جعجع” سجّلت في ربع الشّوط الأوّل، أي في ثلاثة أشهر من السّنة الأولى من ولايتها النّيابيّة، ٢٤ هدف، مقابِل صفر أهداف إنمائيّة تُذكَر، تعليميّة كانت، أم صحيّة، أم زراعيّة، أم سياحيّة، أم عمرانيّة، أم إجتماعيّة، أم خدماتيّة…، لكافّة الأقضية اللّبنانيّة الأخرى، في خضم الرّكود الإقتصاديّ الجهنّميّ والوضع الأمنيّ الكابوسيّ، الذي تعيشه البلاد.

“طَيِّب، يَلّا نفَنِّد كل goal سجَّلِتو “ستريدا طوق جعجع” بهالفترة الزّمنيّة القياسيّة”،

١ ▪الgoal الأوّل، goal سياسيّ، حيث “مَسَّحِت الأرض بجبران باسيل”.









٢ ▪الgoal الثّاني، goal دستوريّ، حيث شاركت في الجلسة الأولى لمجلس النّوّاب التي خصّصت لانتخاب رئيس المجلس ونائبه وأمينيّ السّرّ والمفوّضين.

٣▪ الgoal الثّالث، goal صحّيّ، حيث سدّدت دفعة ٢٥٠ ألف دولار أميريكيّ fresh بموجب حوالة مصرفيّة من حساب المؤسَّسة، و ١٤٤،٩٦٩ دولار أميريكيّ بموجب شيكمصرفيّ صادر عن المؤسَّسة، و ٦٥،٤٩٥،٧٥٩ ليرة لبنانيّة ضريبيّة على القيمة المضافة بموجب شيك صادر عن المؤسَّسة أيضاً، وذلك للمتعهد أي شركة أبنية، لاستئناف الأعمال في المستشفى التي كانت قد توقّفت بفعل قانون الإنتخابات النّيابيّة. وستُفتَتَح “إذا الله بريد” في ال ٢٠٢٣.

٤▪ الgoal الرّابع، goal إجتماعيّ، حيث في خضم الوضع الأمنيّ لَبَّت دعوة عشاء في الدّيمان في دارة مختار البلدة وعقيلته، بحضور حشد من أهالي البلدة.

٥▪ الgoal الخامس، goal دستوريّ، حيث شاركت في الجلسة العامّة لمجلس النّوّاب لانتخاب رؤساء ومقرّري اللّجان النّيابيّة.

٦▪ الgoal السّادس، goal إمتنانيّ، حيث التقت برئيس مركز جرف الثّفوج في قضاء بشرّي و ٨ سائقين في المركز، لشكرهم على الجهود التي بذلوها من أجل فتح طريق عيناتا-الأرز، كما لشكر أصحاب الأيادي البيضاء لتبرّعهم بالمازوت المطلوب للجرّافات في المركز من أجل فتح الطّريق.

٧▪ الgoal السّابع، هدف زراعيّ، حيث أطلقت مشروع أعمال توسيع وصيانة بركة بقاعكفرا، الذي تبلغ كلفته ٤٠٠ ألف دولار أميريكيّ.

٨▪ الgoal الثّامن، goal مؤسّساتيّ، حيث اجتمعت بوفداً من إتّحاد بلديّات قضاء بشرّي، للتّباحث في سبل تأمين إستمراريّة عمل البلديّات في قضاء بشرّي في ظل الأوضاع الإقتصاديّة والماليّة والنّقديّة السّيّئة التي تمرّ بها البلاد. كما طالبت بالتّشديد في تطبيق القوانين، والتّشديد في القرار المتّخذ بمنع المرامل ونقل “ستوكات” الرّمل في قضاء بشرّي.

٩▪ الgoal التّاسع، goal تعليميّ، وضعت خطّت عمل للعام ٢٠٢٣ تتمثّل بفتح “after school” في مدارس عدّة لتمكين الرّاغبين من الطّلّاب من إنهاء دروسهم وواجباتهم المدرسيّة في حرم المدرسة من بعد دوام المدرسة بمساعدة مدرّسين متخصّصين.

١٠▪ الgoal العاشر، goal غذائيّ ، حيث أعلنت عن إستمراريّتها في تقديم حصة غذائيّة شهريًّا لِ ٣٥٠ عائلة مقيمة صيفاً شتاءً في القضاء.

١١▪ الgoal الحادي عشر، goal طبّيّ، حيث أعلنت عن إستمراريّتها في تقديم ٥٠٠ حصّة دوائيّة للمقيمين صيفاً شتاءً في القضاء.

١٢▪ الgoal الثّاني عشر، goal تعليميّ، حيث أعلنت عن إستمراريّتها في تقديم مساعدات مدراسيّة لِ ١٠٠٠ تلميذ في مدارس قضاء بشرّي، ناهيكم عن المساعدات المعهديّة والمهنيّة.

١٣ ▪ الgoal الثّالث عشر، goal خدماتيّ، حيث أعلنت عن إستمراريّتها في تقديم حوالي ٦٠ طن من المازوت سنويًّا للدارس الخاصّة والرّسميّة في القضاء ومستشفى بشرّي الحكوميّ.

١٤▪ الgoal الرّابع عشر، goal ميلاديّ، حيث أعلنت عن تنظيم “Christmas Parade” وتقديم ٢٥٠٠ هديّة في مناسبة العيد للأطفال المقيمين صيفاً شتاءً في قضاء بشرّي.

١٥▪ الgoal الخامس عشر، goal دبلوماسيّ، حيث أقامت والحكيم عشاءً وداعيًّا مصغّراً على شرف سفير دولة الكويت في لبنان، بعدما أمضى ١٥ عاماً كسفير في لبنان.

١٦▪ الgoal السّادس عشر، goal قضائيّ، حيث ادّعت على المهرِّج العونيّ، كاراكوز التّيّار، شربل خليل.

١٧▪ الgoal السّابع عشر، goal عمرانيّ، حيث أعلنت إستمرارها في تنفيذ مشروعا مياه الشّفّة والصّرف الصّحيّ اللّذان سيشملان بلدات القضاء كلّها. كما تنفيذ طريق قنات-مزرعتيّ بني صعب وعسّاف، بطول ٦.٦ كلم، وتلبغ كلفتها ١،٥٩،٥٠٠ دولار أميريكيّ، وسينتهي تنفيذها في أيّار ٢٠٢٣. وتنفيذ طريق قنات-بيت منذر، بطول ٣.٢ كلم، وتبلغ كلفتها ٠٠٠، ٢٨٤، ١ دولار أميريكيّ، وسينتهي تنفيذها في شهر تشرين الثّاني ٢٠٢٢.

١٨▪ الgoal الثّامن عشر، goal بيئيّ، أطلقت برنامج الغابة الذّكيّة في غابة أرز الرّب.

١٩▪ الgoal التّاسع عشر، goal قانونيّ، حيث قامت بزيارة مقرّ الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، والتقت رئيس الهيئة، حيث قدّمت تصريحاً بأموالها المنقولة وغير المنقولة، وتمّ تسجيل التّصريح في السّجل الخاص لدى الهيئة.

٢٠▪الgoal عشرين، goal وطنيّ-مسيحيّ، حيث أخذت مواقف حاسمة وحكيمة بملفّ توقيف المطران موسى الحجّ.

٢١▪ الgoal الواحد والعشرين، goal سياسيّ، حيث جاء رَدّها على تصريحات وليد جنبلاط، رَدّ زيتيّ بإمتياز.

٢٢▪ الgoal الثّاني والعشرين، goal تراثيّ-أثريّ_سياحيّ، حيث أطلقت مشروع تأهيل طريق وادي قديشا من دير مار ليشع الجديد إلى معمل قاديشا بهدف حماية الزّوّار من الحوادث، بطول ٤.٤ كلم، وتبلغ كلفته ٨٣٨،٧٧٥ دولار أميريكيّ، وسنتهي تنفيذه في منتصف شهر تشرين الثّاني ٢٠٢٢.

٢٣▪الgoal الثّالث والعشرين، goal إجتماعيّ، حيث زارت حدث الجبّة والتقت بأهالي البلدة.

٢٤▪ الgoal الرّابع والعشرين، goal إنمائيّ، حيث وقّعت عقد تلزيم مشروع إنشاء حائط ضخريّ لحماية بحيرة بقاعكفرا من أي تشقّقات من الممكن أن تحصل في بنيتها التّرابيّة في المستقبل، ما يمكن أن يؤدي إلى تسرّب مائيّ منها الأمر الذي يمكن أن يهدّد بانفلاشها، وبالتّالي حدوث كارثة طبيعيّة وإنسانيّة من الممكن أن تودي بحياة عدد كبير من الأهالي. أشير بالذّكر إلى أنّ “ستريدا طوق جعجع” أخذت على عاتقها تأمين كلفة الحائط والتي تبلغ ٢٥٠ ألف دولار أميركيّ.

… “والحبل عالجِّرار”.

أخيراً وليس آخراً، إن أردت اختصار كل ما يجري اليوم من حركة ستريداويّة شامِلة متكامِلة، لا يسعني سوى القَول أنّ “ستريدا طوق جعجع” هي الوطن النّموذجيّ، ومسقط رأسها، قضاء بشرّي، هو نموذج الجمهوريّة القويّة، و مؤسَّستها، مؤسَّسة جبل الأرز، هي الحكومة النّموذجيّة…، و “نقطة عالسَّطِر”.