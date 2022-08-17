أنفاق حماس تثير جدالا فلسطينيا جديدا

بيروت أوبزرفر

علم بيروت أوبزرفر أن هناك حالة من الغضب التي سيطرت على الدوائر الجماهيرية وبعض من الدوائر السياسية في غزة ، بسبب الكشف عن أنفاق دشنتها حركة حماس أخيرا. اللافت أن مسار النفق وبحسب وسائل الاعلام لم يجتاز العائق الأمني الجديد الذي اكتمل بناؤه قبل نحو عام والذي يشكل عاملًا أمنيًا مهمًا في الحفاظ على الأمن في المحيط المتاخم له وبالتالي لم يشكل النفق أي تهديد عن المناطق والبلدات في المنطقة المحاذية.









ورغم ذلك انفقت حركة حماس آلاف الدولارات لبناء هذا النفق ، الأمر الذي يزيد من حدة التساؤلات عن السبب الذي دفع بحركة حماس إلى محاولة تدشين هذا النفق رغم معرفتها المسبقة وإدراكها بخطورة الوضع السياسي الآن.

اللافت أن إسرائيل أعلنت صراحة إن الكشف عن النفق يأتي في إطار الجهود المستمرة والمتواصلة لتحديد مواقع الأنفاق وتحييدها في منطقة غزة بحيث يستمر الجيش بالعمل، سرًا وعلنًا، ضد كل منظمة مسلحة في قطاع غزة، ولن يسمح بأي انتهاك للسيادة الإسرائيلية سواء من فوق أو من تحت الأرض.