فيديو لمحمد بن سلمان وهو يشارك في غسل الكعبة المشرفة.. ناب عن والده الملك سلمان

شارك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فجر الثلاثاء 16 أغسطس/آب 2022، في غسل الكعبة المشرفة، وذلك نيابة عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

حيث أفادت الوكالة بأن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس كان في استقبال ولي العهد لدى وصوله إلى المسجد الحرام.









أضافت أنه فور وصول الأمير محمد بن سلمان إلى المسجد الحرام، طاف بالبيت العتيق وأدى ركعتي الطواف، وبعد ذلك توجه إلى داخل الكعبة المشرفة، حيث شارك بغسلها، ثم أدى ركعتي السنة.

في غضون ذلك، أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن إطلاق معرض الكعبة المشرفة الافتراضي، بهدف إثراء تجربة الزوار في استعراض أدوات الغسل.

حسب رئاسة شؤون الحرمين، يتم غسل الكعبة بماء زمزم المخلوط بماء الورد وذلك بتدليك جدار الكعبة من الداخل بقطع القماش المبلّل.

سنّة غسل الكعبة المشرفة

يأتي غسل الكعبة المشرفة اقتداء بسنّة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما دخل الكعبة المشرفة عند فتح مكة، وقام عليه الصلاة والسلام بغسلها وتطهيرها من الأصنام، واستمر الخلفاء الراشدون من بعده في تلك السنة، ولكن دون تحديد موعد للغسل.

كما أنه منذ عهد مؤسس المملكة الملك عبد العزيز آل سعود جرت العادة أن يتم غسل الكعبة المشرفة مرتين في كل عام، الأولى في أول شهر بالعام الهجري (محرم)، والثانية غرة شعبان استعداداً لاستقبال المعتمرين.

محمد بن سلمان يقبل الحجر الأسود/ وكالة الأنباء السعودية

في 4 مايو/أيار 2016، أعلنت السعودية الاكتفاء بغسل الكعبة مرة واحدة في شهر محرم، من كل عام هجري.

حيث بينت أن هذا القرار يأتي “مراعاة لجانب السلامة لقاصدي بيت الله الحرام (…) ومراعاة للمشاريع القائمة والتوسعات المباركة وحفاظاً على سلامة رواد بيت الله الحرام والتيسير عليهم في أداء نسكهم وعبادتهم”.