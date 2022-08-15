إليسا: سعيدة بتحمس الجمهور لأغنيتي الجديدة «أنا وبس»

أعربت المطربة اللبنانية إليسا، اليوم الاثنين، عن سعادتها بحماس الجمهور لأغنيتها الجديدة «أنا وبس» المقرر طرحها غدا الثلاثاء.

وقالت إليسا، في منشور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» اليوم، «سعيدة بالحب الذي لمسته بحماسكم للأغنية»، مضيفة: باقي يوم وتسمعوا «أنا وبس».









وواصلت إليسا الترويج لأغنيتها، عبر حساباتها بموقع التواصل الاجتماعي، حيث بدلت غلاف صفحتها بموقع «فيسبوك»، ووضعت بوستر الأغنية، كما نشرت فيديو تشويقيا للأغنية احتوى مقطعا بصوتها.

وتعد «أنا وبس» أحدث أغنيات إليسا في موسم الصيف الحالي وتطرحها غدا على قناتها الرسمية والمنصات الرقمية على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، وإخراج إنجى الجمال.

وكانت إليسا، طرحت في شهر مايو الماضي فيديو كليب أغنية «من أول دقيقة» الذي تعاونت فيه مع المغني المغربي سعد لمجرد وحققت مشاهدته 218 مليونا منذ إصداره.