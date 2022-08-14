أغنية غير عادية تجمع #نانسي_عجرم ومغني الراب مروان بابلو

في الوقت الذي لا تزال المطربة اللبنانية نانسي عجرم تحصد نجاح أغنيتها «صح صح»، التي حققت أكثر من 27 مليون مشاهدة على يوتيوب في فترة قصيرة والتي تعاونت فيها مع الدي جي الأمريكي مارشميلو، صدرت للنجمة اللبنانية أغنية جديدة بعنوان «عيشها بعافية» جمعتها مع مغني الراب مروان بابلو.

وهذه الأغنية من كلمات منّة الكي، مروان بابلو، والحان إيهاب عبد الواحد مروان بابلو، ميكس حسن الشافعي، ماسترينغ مايك بوزي ومنتج منفذ محمد الشاعر.









وتجاوزت الأغنية عتبة 220 ألف مشاهدة خلال ساعات قليلة على طرحها على قناة الملحن والموزع الموسيقي حسن الشافعي، الذي فاجأ الجمهور بإصداره الأغنية عبر قناته الرسمية على تطبيق «يوتيوب»، وجاءت الكلمات على النحو الآتي: «حاجة مش عادية خطوتي مش هيا هيا مضبوطة ضبطة على الدقات مش تقليدية وده الحلوة ماشية كده بثبات. قلبي اللي سايق ماشية وراه ما هو ده اللي رايق عايشة بعافية ومش بالعافية مزاج لايق عليا خطير خطير إحساس خطير حاسة إني بطير قلبي ده بيطير ده المود خطير معاكو بابلو واحدة انتظار داخل بالتوكسيدو ضابط النظام، جاي عشان الشو «. وكان الفيديو الترويجي الذي نشره حسن الشافعي تضمن محادثة بينه وبين نانسي عجرم ومروان بابلو خلال استعراضه أغنية «عيشها بعافية»، والتي نالت إعجابهم بمجرد ســــماعها، حيث علّق بابلو: «خطيرة»، وقالت نانسي: «حلوة، دي بجد بومب حاجة مش عادية، خطير». تجدر الإشارة الى أن نانسي ستحيي حفلاً فنياً ضــــــخماً في الملـــــــعب البلدي في جونيه يوم الخميس المقبل في 18 الجاري نفدت كامل بطاقاته فور إعلان الخبر. وهذا الحفل برعاية بلدية جــــــونيه ووزارة السياحة و«المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشونال».