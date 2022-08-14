استمر 3 ساعات وأطفال كثر بين المتوفين! تفاصيل الفاجعة بكنيسة الجيزة، كما يرويها شهود عيان وأهالي الضحايا

قالت وزارة الصحة المصرية، في أحدث بيان لها، إن عدد القتلى في حريقٍ شب في كنيسة بمحافظة الجيزة، صباح الأحد، 14 أغسطس/آب 2022، بلغ 41 قتيلاً وإن الوفيات جاءت نتيجة لتصاعد الدخان الكثيف الناتج عن الحريق، وتدافع الضحايا أثناء محاولتهم الهروب.

فيما أوضح مصدران أمنيان لـ”رويترز” أن الحريق الذي اشتعل في التاسعة صباحاً بتوقيت القاهرة نتيجة ماس كهربائي بمولد الكهرباء الخاص بكنيسة أبو سيفين في حي إمبابة بمحافظة الجيزة، مما أدى إلى تدافع المصلين الذين بلغ عددهم أكثر من 5 آلاف.









وأضاف المصدران أن النيران كانت تحجب باب الخروج من قاعة الصلاة، مما أدى لتفحم بعض الجثث، كما ذكر المصدران أن غالبية القتلى من الأطفال.

فيما قال كاهن كنيسة المنيرة، إن راعي الكنيسة لقي مصرعه إثر اختناقه من أدخنة الحريق.

حريق استمر 3 ساعات

وقال شهود عيان لوسائل إعلام محلية إن الحريق استمر لمدة 3 ساعات، قبل أن تتمكن الطواقم من إطفائه بالكامل.

فيما ذكر ياسر منير، أحد الشهود لـ”رويترز” أن أغلب المصلين كانوا بالطابقين الثالث والرابع بالكنيسة، قبل أن يلحظوا دخاناً كثيفاً بالطابق الثاني.

وتابع قائلاً: “الناس تدافعوا للنزول من السلم، فسقطوا فوق بعضهم، وبعدها سمعنا صوت فرقعة وشرار كهرباء، والنار طلعت من كل الشبابيك”.

أضاف منير، الذي كان وقت الحريق مع ابنته بالطابق الأرضي، فتمكنا من الهرب، وأن “النيران حاصرت اللي مالحقش ينزل من الدورين الثالث والرابع”.

وقال ماهر مراد إنه ترك شقيقته بداخل الكنيسة بعد انتهاء الصلاة “بمجرد ما ابتعدت عن الكنيسة بحوالي عشرة أمتار فقط، سمعت صوت الصراخ، وشاهدت دخاناً كثيفاً”.

وأضاف “بعد تبريد المطافي للنيران تعرفت على جثة شقيقتي… الجثث كلها متفحمة وكثير منهم أطفال كانوا موجودين في غرفة الحضانة بالكنيسة”.

يشار إلى أن الكنيسة بها حضانة لتعليم الأطفال، وكان بها عدد كبير منهم ما تسبب في مصرع واختناق عدد كبير من الأطفال.

خطوات حكومية

من جانبه، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر صفحته على فيسبوك “أتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، وقد وجهت كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين”.

تابع قائلاً “أتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء، الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد بها”.

فيما توجه رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، لزيارة مصابي الحادث يرافقه وزير الصحة والسكان، خالد عبد الغفار، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وأكد مدبولي قيام الحكومة بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية والدعم للمصابين وأسر الضحايا، مضيفاً أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية لصرف 100 ألف جنيه لكل أسرة من أسر الضحايا.