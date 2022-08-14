مناصرو «حزب الله» يحتفلون بـ«الطعن المقدس»

اكتفت وسائل الإعلام المحسوبة على «حزب الله» بإيراد خبر طعن الكاتب سلمان رشدي بإيجاز، معتمدة بشكل أساسي على بعض ما ورد في وكالات أنباء عالمية. ولم يصدر، حتى وقت متأخر يوم أمس، أي تعليق من الحزب على الحادثة.









وأورد موقع «المنار» الخبر معرفاً رشدي بأنه «مؤلف كتاب آيات شيطانية».

وعلق مناصرو «حزب الله»، على موقع «تويتر»، على خبر الطعن تحت هاشتاغ «الطعن المقدس»، فوصفوا الشاب الذي نفذ العملية بـ«البطل» و«الشجاع».

وأكد مصدر رسمي لبناني أن الشاب هادي مطر الذي طعن الروائي الهندي – البريطاني سلمان رشدي في نيويورك يوم الجمعة الماضي، من أصول لبنانية، لكنه ولد وترعرع في الولايات المتحدة الأميركية.

ويتحدر مطر من بلدة يارون الحدودية مع إسرائيل، الواقعة في قضاء بنت جبيل في محافظة النبطية جنوب لبنان. وقال رئيس بلدية يارون، علي تحفة، في أكثر من تصريح صحافي، إن «والدي الشاب هادي مطر الذي طعن الروائي سلمان رشدي، هما من بلدة يارون، لكن هادي ولد وعاش في الولايات المتحدة»، لافتاً إلى أن والده يعيش في البلدة، أما والدته فتعيش في الولايات المتحدة.

وأوضح تحفة أن «أهالي البلدة يتابعون الأخبار عبر وسائل الإعلام، ولا أحد منهم على معرفة بالشاب هادي مطر».

وذكرت معلومات صحافية أن مطر يحمل الجنسية اللبنانية وموجود على لوائح الشطب، وسبق له أن زار لبنان. وأوضح موقع «جنوبية» أن والدي هادي «منفصلان، وكانا يقيمان في ولاية كاليفورنيا، وأن زيارة العائلة إلى لبنان، نادرة جداً».