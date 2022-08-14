ديما صادق تتعرض لحملة تهديد.. و”الحزب” المحرض؟

تعرضت الاعلامية ديما صادق لحملة تهديد وشتائم من قبل مناصرين لحزب الله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تغريدة نشرتها صادق عبر “تويتر” تضمنت صورة تجمع قائد الثورة الإيرانية آية الله الخميني وقائد فيلق القدس قاسم سليماني وعلقت عليها كاتبة: “آيات شيطانية”.

وغرّدت صادق لاحقا: “اتعرض منذ الصباح لحملة تحريض وصلت لحد المطالبة علنا بهدر الدم، في حملة اطلقها جواد حسن نصرالله. وعليه ارجو اعتبار هذا التويت بمثابة اخباراً للسلطات اللبنانية، كما اني احمّل علناً ورسمياً قيادة حزب الله المسؤولية الكاملة لأي مكروه قد يقع علي من الآن وصاعدا”.