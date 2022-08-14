كيسنجر: العالم على وشك اختلال خطير في التوازن

قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر إنه يرى أن عالم اليوم على وشك اختلال خطير في التوازن.

وأضاف كيسنجر، في مقابلة مع صحيفة “وول ستريت جورنال”، أوردت وكالة تاس الروسية مقتطفات منها اليوم السبت “: “نحن على شفا حرب مع روسيا والصين بشأن المشكلات التى أوجدناها جزئياً، دون أي مفهوم عن كيفية انتهاء هذا الأمر أو ما يفترض أن يؤدي إليه”.









وفي ما يتعلق بمسألة تايوان، يشعر كيسنجر بالقلق من أن الولايات المتحدة والصين تناوران نحو أزمة، ونصح بالثبات من جانب واشنطن.

وأضاف: “السياسة التي نفذها كلا الطرفين أنتجت وسمحت بتقدم تايوان وتحولها إلى كيان ديمقراطي مستقل وحافظت على السلام بين الصين والولايات المتحدة لمدة 50 عاما”، مضيفا: “ولذلك، ينبغي للمرء أن يكون حذراً للغاية في التدابير التي يبدو أنها تغير الهيكل الأساسي”.

(د ب أ)