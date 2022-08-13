التبرك بـ”عرق” معمم في العراق يثير الجدل.. و”المجلس الشيعي” في لبنان يتدخل

أثار فيديو لمعمم شيعي لبناني يدعى محمد يحيى شرارة، الكثير من الجدل في العراق، بعد انتشار فيديو له وهو يمسح “عرقه” بمناديل ويوزعها على الزوار، ما دفع المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان إلى التدخل.

وعقب هذه الحادثة التي حصلت خلال إحياء الشيعة لمراسم عاشوراء في كربلاء قبل أيام، أصدر المجلس بيانا توضيحيا على صفحته في “فيسبوك“، الخميس، تضمن عدة قرارات.









ووفقا للبيان تقرر “اعتبار المدعو محمد يحيى شرارة منتحلا لصفة رجل دين، وإنذاره بخلع زيه الديني، وإجراء المقتضى القانوني بحقه، وملاحقته جزائيا أمام الجهات القضائية المختصة عند اللزوم”.

كما تقرر “تحذير المؤمنين من انحرافاته الفكرية والسلوكية ودعوة أرباب الشعائر الحسينية (…) إلى صون المنبر الحسيني عنه وعن أمثاله”، وفقا لبيان المجلس.

وأحيا الشيعة في العراق، الثلاثاء، يوم العاشر من محرم مع توافد مئات آلاف الزوار من داخل البلاد وخارجها إلى مدينة كربلاء حيث مرقد الإمام الحسين حفيد النبي محمد، والتي تحمل زيارتها رمزية كبرى في هذه الذكرى.