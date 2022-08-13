باسيل: الرئيس المكلف لا يريد التأليف.. ويجب ان يكون رئيس الجمهورية ابن بيئته وصاحب تمثيل فعلي

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.









وبعد اللقاء قال باسيل: استغلت حادثة المطران موسى الحاج سياسيا لكن بكركي اعلى من ثقافة الاستغلال ولا أحد يفكر أبداً باتهام بكركي بالعمالة وحصلت أخطاء يمكن معالجتها إلا أن هذا الأمر ليس سياسياً.

اضاف: البلاد في حاجة الى حكومة وهي ضمانة الحد الادنى في حال وقع الفراغ، لكن الرئيس المكلف اليوم لا يريد التأليف، والبعض يراهن على الفراغ ليمسك بقيادة البلد.

وتابع: نحن ضد الفراغ في الرئاسة، ومع اننا لا نرى ان الانتخابات ستأتي بالتغيير المطلوب لكن يجب ان تحصل الانتخابات في موعدها. وقال: مواصفات الرئيس مهمة وتمثيله السياسي مهم ايضا ويجب ان يملك كتلة نيابية وازنة ويجب ان يكون ابن بيئته ويمثل وجدانها ومقبولا من الافرقاء الآخرين لا ان يُفرض على طائفته بل ان تختاره هي، والاهم ان يكون صاحب تمثيل فعلي.