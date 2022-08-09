مصدر فلسطيني: إسرائيل اخترقت منظومة اطلاق الصواريخ التابعة للجهاد

بيروت أوبزرفر

قال مصدر فلسطيني مسؤول أن إسرائيل نجحت في اختراق منظومة الصواريخ التابعة للجهاد الإسلامي ، وهو ما يفسر سقوط كثير منالصواريخ في قطاع غزة رغم اطلاقها من مناطق متفرقة بالقطاع.









منصات التواصل الاجتماعي الفلسطينية بدورها أهتمت بهذه النقطة ، وأشارت إلى أن الكثير من سكان غزة يتحدثون بصراحة حول هذهالقضية، وفي محاولة لفهم كل شيء ، يقدم الفلسطينيون عدة تفسيرات محتملة.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن إن منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي أسقطت 97 في المئة من الصواريخ التي حاولت التصدي لهاخلال تفجر القتال في غزة منذ نهاية الأسبوع الماضي.

ونقلت “رويترز” عن متحدث عسكري إسرائيلي قوله، إن المنظومة الدفاعية اعترضت 97 في المئة من هذه الصواريخ خلال تصعيد القتال معنشطاء حركة “الجهاد” في غزة منذ يوم الجمعة، واصفا ذلك بأنه “أفضل أداء للمنظومة حتى الآن“. وأضاف المتحدث “نعمل على تحسينقدراتنا طوال الوقت“، مشيرا إلى أن “الجهاد” أطلقت 580 صاروخا على إسرائيل حتى صباح الأحد.

ووفق المتحدث، فإن نحو 20 في المئة من الصواريخ الـ580 سقطت داخل غزة بينما وصلت البقية إلى أطراف تل أبيب والقدس.