ادَّعى أنه ضابط بالمخابرات الجوية.. مقلب مُخيف يتعرض له الفنان أيمن رضا جعله يبوح بسرٍّ خطير!

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشره اليوتيوبر السوري “يمان نجار” بقناته على يوتيوب، 4 أغسطس/آب 2022، استطاع خلاله أن يخدع الممثل العراقي-السوري أيمن رضا، ويوهمه بأنه يتحدث مع ضابط في فرع المخابرات الجوية بسوريا.

وبدأ الفيديو الذي بدا أنه كان من خلال بث مباشر على “تيك توك”، باتصال السوري يمان نجار بأيمن رضا، وعرَّفه على نفسه بأنه ملازم في فرع المخابرات الجوية، وأخبره بأن هناك محضراً قد رُفع باسمه من أحد الفنانين السوريين.









فسأله رضا ما إذا كان هذا الفنان هو السوري أحمد رافع، ليخبره نجار بأنه هو فعلاً.

وبدأ رضا يدافع عن نفسه في الوقت الذي بدا على صوته الخوف قائلاً: “كيف بيرفع علي محضر؟ وعلى فكرة أنا فيني أسجنه، لأنه رفع سلاح بوجهي ولكنني لم أرفع عليه دعوى”.

وأضاف: “رفع بوجهي السلاح بعد إجراء لقاء تلفزيوني على قناة عمّان الأردنية، وقام بملاحقتي، وأثناء قيام البعض بسحب السلاح منه انطلقت طلقة من السلاح”.

وتابع: “أحمد رافع أقر واعترف وهددني بأنه سيقوم بإطلاق الرصاص عليّ حتى لو كانت عائلة طلاس تقف ورائي”.

ووجَّه رضا سؤاله لليوتيوبر قائلاً له: “برأيك هل أنا سأتهجم على رجل وحش مثل أحمد رافع”.

وتابع رضا، الذي جاءت بعض الكلمات المسيئة في سياق كلامه: “أحمد رافع اعترف علناً بأنه أطلق رصاصاً من سلاحه نحوي، وهدد بأنه سيرميني من الطابق العاشر عندما يراني”.

أما عن سبب المشكلة بينه وبين أحمد رافع فقال: “المشكلة كلها بسبب مسلسل الكندوش، لم يكن هناك أحد يريده في المسلسل، وهو السبب الذي جعله يفور”.

كما وصف أيمن رضا زميله رافع بأنه “لقلوق” يحب التواصل مع الضباط، ويأخذ على عاتقه دائماً جلب الأسلحة للمَشاهد التي تحتاج أسلحة فيها، وأنه في إحدى المرات توجه إلى وزير السياحة طالباً منه استخدام أحد الكازينوهات في سوريا لتصوير بعض المشاهد، لكنّ الوزير أخبره بأنّ هذا الكازينو تابع للدولة وإذا كان يريده فعليه دفع إيجاره.

خلاف أيمن رضا وأحمد رافع

يُذكر أن الخلاف بين أيمن رضا وأحمد رافع قد بدأ منذ مدّة، عندما خرج أحمد رافع وهدد علناً بأنه سيقتل أيمن رضا، مؤكداً أنه سبب استبعاده من مسلسل الكندوش.

كما أوضح رافع أن خلافهما بدأ خلال تصوير مسلسل “هوى بحري” في العام 1997، عندما قام رضا بالمزاح مع رافع ورماه في البحر على سبيل المزاح.

اعتذار أيمن رضا من أحمد رافع!

ويذكر أنّ الفنان أيمن رضا بعد يوم من تعرضه للمقلب الخطير، اعتذر من الفنان أحمد رافع في فيديو بث مباشر على صفحته الرسمية على فيسبوك.

وقال: “قاعد الآن أنا وأستاذ أحمد رافع لنخلص من الجدال اللي صار، أنا بدي أعتذر منك على الموقف القاسي، وإنشا الله أمورنا رح تكون تمام”.

على الرغم من أنّ رافع لم يعتذر من رضا على ما بدر منه هو الآخر، فإنّ رضا أكد أنه أيضاً يسامح أحمد رافع على الأخطاء التي ارتكبها بحقه.

فيما توعّد أيمن رضا اليوتيوبر السوري “يمان نجار” بسبب المقلب الذي نفذه به عندما ادعى أنه ضابط في المخابرات السورية مؤكداً أنه سينال عقابه.

فيما توعّد أيمن رضا اليوتيوبر السوري “يمان نجار” بسبب المقلب الذي نفذه به عندما ادعى أنه ضابط في المخابرات السورية مؤكداً أنه سينال عقابه.