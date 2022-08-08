نتائج معركة الفجر الصادق تثير غضب إيران

بيروت أوبزرفر

علم بيروت أوبزرفر إن هناك حالة من الغضب الكبير بين القيادة الإيرانية بشأن فشل حركة الجهاد الإسلامي في قتل أي إسرائيلي ، فضلاعن سقوط ما يقرب من 200 صاروخ في داخل قطاع غزة.









بالإضافة إلى ذلك قال مصدر فلسطيني مسؤول لبيروت أوبزرفر إن إيران غاضبة من أن أكثر الرجال إصابة داخل أراضي الاحتلال هوعامل فلسطيني من الخليل أصيب بصاروخ الجهاد الإسلامي في مدينة عسقلان في إسرائيل ، مما دفع العديد من الفلسطينيين من الخليلللتشكيك في قدرة الجهاد الإسلامي العسكرية واستطاعتها إلحاق الضرر بالإسرائيليين.

وعلمت بيروت أوبزرفر أيضا أن هناك انتقادات كبيرة في أوساط الجمهور الفلسطيني في قطاع غزة بأن حركة الجهاد الإسلامي تعملوتتصرف وفقًا لأوامر إيران ورغباتها ، الأمر الذي أدى إلى تقلص الوضع الاقتصادي في الخليج وإصابته بالأذى.