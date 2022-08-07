بعد نقاش حاد.. جمعية المصارف تقرر الاضراب غدا وتعليقه الاربعاء

قرر مجلس ادارة جمعية المصارف الاضراب يوماً واحداً (غدا الاثنين)، واصدر بيانا جاء فيه:









“ان مجلس إدارة جمعية المصارف قرر الاستمرار بالاضراب يوم االاثنين الواقع في 8 آب 2022 ،على أن يترك للجمعية العمومية التي ستنعقد يوم الاربعاء في العاشر من الشهر الجاري ان تقرر الخطوات التي تراها مناسبة حفاظا على مصالحها ومصالح اصحاب الحقوق المرتبطين بها من موظفين ومودعين ومساهمين وسواهم. بالتالي يكون يوم الاربعاء يوم عمل عادي في القطاع المصرفي.”

وكانت “النهار” قد اشارت الى ان اجتماع مجلس الادارة شهد نقاشاً حاداً بين الاعضاء بين مؤيدين للاضراب بدءا من الغد وبين معارضين له نظرا الى السلبيات التي قد يتركها الاضراب على القطاع والاقتصاد عموما.

وبدورها، افادت “الجديد” بان جمعية المصارف مستاءة من استدعاء رؤساء مجالس الادارة في كل النزاعات القضائية خلافاً للمادة .210

ولفتت الى ان جمعية المصارف ستجتمع الاسبوع المقبل مع مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات لوضع خطوط عريضة ترعى أصول المحاكمات في النزاعات المالية.

المركزية