شحنة الحبوب الأوكرانية “لن تصل” إلى لبنان الأحد.. وقد لا تصل أبدا

لن ترسو السفينة التي تحمل أول شحنة حبوب صدرتها أوكرانيا منذ الغزو الروسي في 24 فبراير، إلى لبنان غدا الأحد كما كان متوقعا، وفق ما أفادت السفارة الأوكرانية في لبنان لوكالة فرانس برس، السبت.

وغادرت سفينة الشحن “رازوني” التي ترفع علم سيراليون، ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود الاثنين محملة بـ 26 ألف طن من الذرة بعد توقيع أوكرانيا وروسيا اتفاقيتين منفصلتين بوساطة تركيا وتحت رعاية الأمم المتحدة.









وتفقد خبراء أتراك وروس الأربعاء السفينة قبالة سواحل إسطنبول قبل موعد وصولها المقرر وفق السفارة الأوكرانية في لبنان الأحد إلى ميناء طرابلس في شمال لبنان.

وقالت السفارة الاوكرانية في لبنان في رسالة تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنها “نود إعلامكم بتأجيل وصول سفينة رازوني المرتقبة”.

وردا على سؤال عن أسباب التأجيل قالت السفارة لفرانس برس إنه “ليس لديها معلومات أخرى” حاليا.

وأكد مصدر رسمي مطلع للوكالة أن من المحتمل ألا ترسو السفينة في لبنان إذا تمكنت من بيع شحنتها إلى تاجر في بلد آخر.

وقال المصدر طالبا عدم الكشف عن هويته إن “الباخرة ستتوجه إلى لبنان في حالة واحدة فقط: إذا اشترى تاجر حمولتها”.

وأضاف “الأولوية بالنسبة لصاحب الباخرة، هي أن يجد تاجرا يشتري حمولتها، سواء كان في لبنان أو أي بلد آخر”.

ويسمح اتفاق وقعته روسيا وأوكرانيا في 22 يوليو بوساطة تركيا ورعاية الأمم المتحدة، باستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية المتوقفة منذ الغزو الروسي، وشحنات المنتجات الزراعية الروسية رغم العقوبات الغربية، للتخفيف من أزمة الغذاء العالمية وارتفاع الأسعار في بعض أفقر البلدان .

وينص خصوصا على إنشاء ممرات آمنة للسماح بإبحار السفن التجارية في البحر الأسود وتصدير بين 20 – 25 مليون طن من الحبوب.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن قافلة تضم ثلاث شحنات جديدة من الذرة غادرت أوكرانيا الجمعة. وأضافت أن السفن الثلاث ستفرغ شحناتها في كل من أيرلندا وإنكلترا وتركيا.