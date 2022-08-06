التصعيد الإسرائيلي يخنق غزة

بيروت أوبزرفر

علم بيروت أوبزرفر أن حالة كبيرة من الغضب تسود أوساط الشعب الفلسطيني في غزة من عدوان الاحتلال وعناد الجهاد الإسلامي الذي يصعد الأوضاع الأمنية. ويشعر التجار الفلسطينيون بالغضب والمرارة جراء إغلاق معابر غزة وإتلاف محاصيلهم في الحقول.









بسبب التوتر الأمني والتصعيد الأمني الذي تسببت فيه حركة الجهاد الإسلامي والاحتلال ، أغلقت المعابر الحدودية بين إسرائيل وقطاع غزة ، ولن يعمل الكثير من العمال الفلسطينيين حتى انتهاء حرب الجهاد الإسلامي ضد الاحتلال. إشغال، ويزداد الوضع الاقتصادي سوءًا بالفعل بعد النمو الاقتصادي منذ الحرب قبل عام.

وفي أعقاب احتجاجات حركة “بدنا نيش” ، يخشى في غزة أن يؤدي استمرار التصعيد الأمني بالتأكيد إلى تدهور الوضع الاقتصادي وسيؤدي إلى تصعيد الاحتجاجات الاجتماعية.