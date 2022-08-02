إبن عكار طبيب الأسنان تميم محمد حلّاق بطلاً لكأس لبنان في التنس

بيروت أوبزرفر – الكويت

اختتمت دورة كأس لبنان في التنس التي نظمها نادي الغولف اللبناني بإشراف الإتحاد اللبناني للعبة على ملاعبه الترابية في منطقة الجناح.









واستمرت المنافسات ثمانية أيام في فئات تحت 12 و14 و16 سنة لفئتي الذكور والإناث وفردي الرجال وفردي السيدات وزوجي الرجال .

وقد أجريت في اليوم الأخير مباراتي نهائي فردي الرجال و فاز بها اللاعب تميم حلاق وفردي السيدات التي أحرزت لقبها اللاعبة ماريا بريدي.

وفي نهائي زوجي الرجال فاز تميم حلاق وكارلوس شمص على روني حنا وميشال وزير.

وواكب المباريات حشد من المدعوين وأهالي اللاعبين واللاعبات وجمهور اللعبة، تقدمهم رئيس الإتحاد اللبناني للتنس أوليفر فيصل ورئيس الإتحاد اللبناني للغولف رئيس نادي الغولف كريم سلام، ونائب رئيس إتحاد التنس رئيس لجنة الغولف في النادي المنظم مدير الدورة حسان الداعوق وأمين سر الإتحاد ريمون كتورة وإعلاميون.