سلامة يرفع دعوى في فرنسا

غرّد الصحافي تَمّام نور الدين على “تويتر”: “رفع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة دعوى في فرنسا ضد مجهول بتهمة “تشويه السمعة والافتراء والغش في الحكم”، وتمكّن سلامة من “إبراز افادة خطية من شركة “كريستال غروب انترناشونال” للتدقيق المالي، تفيد بأن المُستند المنسوب الى الشركة والذي على اساسه فتحت النيابة العامة المالية في فرنسا تحقيقاتها، لم تُعدّه هذه الشركة وأن وراء هذا المُستند موظف كبير في لبنان.

ورفع سلامة الدعوى في مدينة ليون في فرنسا لأن مركز الشركة “كريستال انترناشيونال” يقع في نطاق محكمة ليون، والجرم المفترض وقوعه من قِبل الموظف اللبناني الكبير آنذاك وقع في ليون”.