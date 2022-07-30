جينيفر لوبيز العارية تنحت صورة جمالية أخرى في عمر الـ 53

احتفلت النجمة العالمية #جينيفر لوبيز بعيد ميلادها الـ53 بطريقة خارجة عن المألوف، حيث نشرت صوراً عارية تزامناً مع إطلاق منتجها الجديد للعناية ببشرة الجسم.







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وعلّقت الفنانة على منشورها: “نحرص على العناية الكاملة ببشرة الوجه، لكن في بعض الأحيان نتجاهل الجسم. كان من المهم بالنسبة إليّ تطوير روتين للعناية بالجسم”.

وتفاعل الجمهور كثيراً مع صور وفيديوات النجمة التي حصدت ما يفوق الـ17 مليون مشاهدة. وأشاد كثيرون بجمالها وشبابها رغم تخطيها سن الـ50. ونجحت جي لو بالترويج لمنتجاتها بعدما تداول الملايين صورها العارية التي حملت اسم ” JLo Body Beauty”

وشرحت النجمة عبر موقعها أن سعر المنتج لا يتخطى الـ65 دولاراً ويعمل البلسم على تفتيح بشرة الجسم، وتنعيمها. كما يشدّ مظهر الجلد في أجزاء مختلفة مثل المؤخرة والوركين والفخذين.

يُذكر أن النجمة سبق أن تحدثت عن تقبلها عمرها قائلةً: “أنا أتقدم في العمر، لكني أشعر بالرضا والسعادة أكثر من أي وقت مضى”. وتابعت: “أشعر وكأنني في منتصف حياتي الآن وقد بدأت مسيرتي للتو”.