جورج وسوف يكشف عن خضوعه لعملية جراحية قبل حفله في الأردن

أعلن الفنان السوري جورج وسوف عن خضوعه لعملية جراحية، نافيا بذلك الشائعات التي تفيد بتدهور صحته إثر دخوله المستشفى.

وكتب وسوف على حسابه في تويتر: “حتى لا يتم تناقل أخبار غير صحيحة، دخلت الأسبوع الماضي إلى مستشفى القديس جاورجيوس في بيروت وخضعت لعملية استئصال لحمية عن الأوتار الصوتية من قبل الدكتور جهاد خوري، أنا بخير والعملية نجحت الحمدالله إلى اللقاء في الأردن في 8 آب”.









وقد انتشرت شائعات تفيد بتدهور الحالة الصحية لوسوف وخضوعه لعملية خطيرة في الحنجرة.

ومن المقرر أن يلتقي الوسوف بجمهوره في يوم الاثنين الموافق لـ8 آب في الأردن، خلال حفل غنائي.