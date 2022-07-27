ارتفاع في سعر البنزين.. أبو شقرا: نعيش في عصفورية

ارتفع سعر صفيحة البنزين بنوعيه 14000 ليرة فيما استقر سعر صفيحة المازوت وسعر قارورة الغاز، وذلك وفق جدول تركيب الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط.









واصبحت الاسعار على الشكل التالي:

صفيحة البنزين 95 اوكتان : 605000 ليرة .

صفيحة البنزين 98 اوكتان 617000 ليرة .

صفيحة المازوت 647000 ليرة .

قارورة الغاز: 311000 ليرة.

البراكس: وعزا عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس صدور جدول تركيب الأسعار اليوم لمادة البنزين فقط، إلى “انتقال مصرف لبنان من تأمين الدولار لاستيراد هذه المادة من %100 وفق سعر صرف الدولار المعتمَد على “منصة صيرفة” الى %85 والباقي %15 بحسب سعر صرف الدولار في السوق الحرة. فارتفع سعر صفيحة البنزين 14000 ليرة ليصبح 605000 ليرة.

أبو شقرا: ممثّل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا قال لـmtv: نعيش في “عصفوريّة” وقرار مصرف لبنان بالأمس بشأن شراء البنزين بنسبة الـ15 في المئة من السوق الموازية يعني أنّنا عدنا إلى المرحلة السابقة، وإذا لم تكن هناك حماية للمحطات في موضوع صرف الدولار لا نعلم إلى أين قد نصل.

اضاف: بدأت المشاكل في المحطات إلا أنّها لن تُقفل، ونطمئن أن لا مشكلة وأن الموضوع سيتّجه نحو الحلّ.