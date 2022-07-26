سلام: وضعنا آلية تعطي لكل فرن حقه مع توزيع عادل في المناطق وفي حال رفع الدعم ستصبح ربطة الخبز بين 30 و35 الف ليرة

أشار وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، إلى أنه “كلما إنخفضت أسعار القمح، كلما طال أمد القرض المقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لتأمين إمدادات القمح، الذي تم إقراره اليوم”.

وشدد سلام، في مؤتمر صحفي، على أن “اللبناني يستحق أن يتم وضع برنامج له”، مؤكدًا أن “آلية تنفيذ القرض ستبدأ بالأسابيع المقبلة”. ولفت إلى أنه “منذ بدء تنفيذ هذا القرض، سيصبح هناك راحة في القطاع وتأمينًا مباشرًا للأموال له، وتأمين شبكة أمان إجتماعية”.









وكشف أنه “تم إنشاء لجنة بمجلس الوزارء لها طابع أمني، وبدأ عملها يوم الجمعة الماضي، وتشكلت من وزراة الداخلية، وقوى الأمن الداخلي- فرع المعلومات، الجمارك، وأمن الدولة”.

وأعلن أنه “سيتم مراقبة وصول القمح، وإعتماد مبدأ الشفافية في التوزيع”، مشيرًا إلى أنه “وضعنا آلية تعطي لكل فرن حقه، مع توزيع عادل في المناطق”، معلنًا أن “هناك إنفراجًا جدّيًا بالأزمة”.

وأكد سلام أنه في حال رفع الدعم ستصبح ربطة الخبز بين 30000 و35 الف ليرة.