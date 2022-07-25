فيديو لأسرة رجل أعمال سعودي “تودّع” مصرياً بحرارة.. قبَّلوا يديه ورأسه، والرجل انهار من البكاء

انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين 25 يوليو/تموز 2022، مقطع فيديو يُظهر حفل وداع أقامه رجل أعمال سعودي؛ احتفاء بعامل مصري عمِل لدى الأول لمدة 4 عقود في المملكة.

بحسب صحف سعودية، فإن رجل الأعمال خالد بن محمد السعود احتفى بالعامل المصري شوقي سمان، البالغ من العمر 65 عاماً، بعدما امتدت فترة العمل معه قرابة 40 عاماً.









وأشارت الصحف إلى أن رجل الأعمال أقام الحفل بمنزله في مكة المكرمة بحضور أصدقائه، مضيفةً أن العامل المصري قرر العودة إلى بلاده؛ رغبة منه في قضاء الوقت مع أبنائه.

وأظهر مقطع الفيديو الذي انتشر على موقع تويتر، قيام رجل الأعمال بتقبيل رأس العامل المصري، فيما قام شخصان آخران بتقبيل يديه، أشارت وسائل إعلام سعودية إلى أنهما نجلا رجل الأعمال، وسط بكاء العامل المصري.

مغردون أعادوا نشر الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، فيما وصف المشاركون المشهد بـ”لفتة وفاء”.