واشنطن تعلن رفضها تسليم أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن الرئيس جو بايدن غير مستعد لتزويد أوكرانيا بصواريخ طويلة المدى لتجنب “الانزلاق إلى حرب عالمية ثالثة”.

وقال سوليفان، الأحد، خلال مشاركته في منتدى “آسبن” الأمني، نظمه معهد آسبن (مقره واشنطن) إن “هناك بعض الوسائل التي أعلن الرئيس أنه ليس مستعدا لتقديمها، من بينها صواريخ “أتاكمز” بعيدة المدى، والتي يبلغ مداها 300 كيلومتر”، بحسب ما نقلت صحيفة “كييف إندبندنت”.









وأضاف أن بايدن “يرى أن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة هو فعل كل ما هو ضروري لدعم أوكرانيا والدفاع عنها، ولكن الهدف الآخر هو ضمان ألا ينتهي بنا المطاف في وضع ننزلق فيه إلى حرب عالمية ثالثة”.

وكانت الولايات المتحدة سلمت كييف 12 راجمة من طراز HIMARS MLRS، فيما أعلنت يوم الجمعة عن تسليم مرتقب لأربع راجمات أخرى من هذا الطراز.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعده الأخيرة “تدخلا” في سيادتها.