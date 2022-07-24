أُطلق عليه “بيبي” ويقدم أكلات إسرائيلية.. افتتاح مطعم إسرائيلي في دبي يحمل اسم بنيامين نتنياهو

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، في تقرير لها يوم الجمعة 22 يوليو/تموز 2022، إن رجل أعمال إسرائيلياً افتتح مطعماً للأكلات الإسرائيلية في مدينة دبي الإماراتية يحمل اسم بنيامين نتنياهو.

المطعم الذي افتتحه رجل أعمال إسرائيلي، يحمل اسم (بيبي) وهو اختصار الاسم الأول لرئيس المعارضة الإسرائيلية وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو.









في حين نقلت الصحيفة الإسرائيلية عن صاحب المطعم الذي يدعى أفرايم كميسر قوله: “أنا ممتن جداً لبيبي نتنياهو، على الرغم من أنني أرثوذكسي متشدّد ولا أصوّت له”.

رجل الأعمال الإسرائيلي قال كذلك: “لكن خلال العامين الماضيين كنت أكسب لقمة العيش بفضل الاتفاق الذي عقده هنا مع دبي”، ويقصد اتفاقيات التطبيع.

في المقابل، بدأ كميسر في توجيه مجموعات من الإسرائيليين في رحلات صحراوية بدبي، وبسبب انتمائه إلى القطاع الأرثوذكسي المتطرف، قدم للمسافرين طعام (الكوشر)- الحلال- بالإمارات، ومن هناك كان الطريق إلى افتتاح أول مقهى ألبان (كوشر) في دبي.

وفق (يديعوت أحرونوت)، يقدم المطعم العديد من المشروبات الساخنة، إضافة للمأكولات مثل البيتزا والمعكرونة وغيرهما.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب استطاع في ديسمبر/كانون الأول 2020، توقيع اتفاق إبراهام، للتطبيع بين إسرائيل والإمارات، تلاه تطبيع مشابه مع البحرين ثم المغرب.