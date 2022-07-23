الحاج حسن: التطبيع والتواصل مع الإسرائيلي خيانة

قال رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن، خلال لقاء تكريمي للمقاومة في بلدة عرسال: “لم ننقطع عن عرسال في عز الأزمة وهي لم تنقطع عنا، هناك شهداء من عرسال على أيدي الإرهابيين، وبالتالي هي في طليعة المقاومين. وعرسال بالنسبة إلينا ككل البلدات حاجاتها قيد متابعتنا وستبقى”.









وأضاف: “من غير مسموح للأميركي أن يمنع اللبنانيين من استخراج غازهم ونفطهم وبيعه والاستفادة من الأموال لإعادة ضخها في شرايين الاقتصاد اللبناني. ومن غير المسموح للإسرائيلي أن يعتدي على حدودنا البحرية او أن يفرض شروطه في ترسيم الحدود، وهذا الموضوع مسؤولية وطنية وليس مسؤولية المقاومة فحسب”.

وتابع: “بعد مؤتمر بايدن في الرياض: سنبقى نعتبر كل أشكال التطبيع والتواصل مع الإسرائيلي والتفريط بحقوق الشعب الفلسطيني خيانة لهذه الأمة وقضاياها، وسنبقى متمسكين بالقضية الفلسطينية، مهما بلغت الضغوط والتحديات”.