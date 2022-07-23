بئر ماء في جمهورية توغو يحمل اسم ماغي بو غصن- (فيديو)

كشفت الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص على موقع “تويتر”، عن تدشين بئر ماء في جمهورية توغو الأفريقية، يحمل اسمها، حيث ساهمت في مشروع إقامته.

وأرفقت ماغي بو غصن الفيديو بتعليق، عبرت من خلاله عن فخرها وسعادتها بهذا العمل، مؤكدة تأييدها لأعمال الدعم والمساعدة لكل إنسان أينما كان.









وقالت: “كبر قلبي اليوم وشفت حالي فيكن. شو حلوة محبتكن لما تترجم هيك. أفعال خير ومساعدة لكل محتاج. شكراً على هاللفتة.. بئر مياه عام باسمي في منطقة توغو، غرب أفريقيا بيوفّر المياه لعشرين سنة. يا رب يحميكن ويحمي عائلاتكن وتبقوا تعملوا خير تتحصدوه. شكراً نجود من السعودية على محبتك الصادقة”.

وتفاعل المتابعون مع الفيديو، مشيدين بطيبة ماغي وإنسانيتها المعروفتين، كما أبدوا حبهم الكبير لشخصها.