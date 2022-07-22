“لدينا لوم على حلفائنا الذين سمّوا ميقاتي”… باسيل: لا محاولة أصلاً منّه لتشكيل حكومة

اعتبر رئيس التيّار الوطني الحر #جبران باسيل أن “لا أحد يمكنّه أن يعتبرنا جزءاً من المنظومة فنحن عكسها”، قائلاً: “لكن تركيبة البلد كانت تقتضي مشاركتنا في الحكومات فهل كان يمكن تشكيل حكومة بلا ممثلي مختلف المكونات؟”.

وخلال مقابلة تلفزيونية، أشار باسيل إلى أن “لا محاولة أصلاً من قبل الرئيس #ميقاتي لتشكيل حكومة، فهو لا يريد تحمّل وزر حاكميّة المركزي وتحقيق المرفأ وموضوع الخط 29 إذا اضطرّرنا إليه، إلى جانب موضوع النازحين”.









وفي السياق، شدّد رئيس “التيّار” على أن “من لا يريد حكومة هو الذي يزور بعبدا ويضع تشكيلة أمام رئيس الجمهورية ويقول له هذه هي الأسماء وغيّرت 3 أسماء من وزرائك فيها وهناك إسم آخر غيّرته بالاتفاق مع الرئيس برّي”.

وأضاف: “لدينا لوم على حلفائنا الذين سمّوا ميقاتي مع العلم أنه لن يشكل ونحن نبّهنا من ذلك”.

وأعلن باسيل أنّه لن يتمسّك بوزارة الطاقة في الحكومة الجديدة، قائلاً: “أبلغت فرنسا بموقفنا”.

وتوجّه باسيل إلى الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله ووزارة الطاقة بالقول: “أتوجّه إلى السيد نصرالله ووزارة الطاقة لطلب الفيول الإيراني المجاني وغداً يصبح لدينا 10 ساعات كهرباء”.

وتابع: “القرار السياسي الأميركي هو الذي يمنع وصول الكهرباء والغاز إلى لبنان”.