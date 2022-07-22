نجوى_كرم تواصل نشر إطلالاتها كاملة من كليب “حلوة الدّنيي” والأغنية لازالت بالـ Top 1 !

منذ صدور جديدها”حلوة الدّنيي”، وإطلالاتها بالفيديو كليب حديث مواقع التواصل، حيث تألّقت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم بـ14 إطلالة منها أربعة بفساتين من حفلاتها القديمة، وتنوّعت إطلالاتها بين الكاجوال والفساتين والبدلات، كما نوّعت في الألوان بشكلٍ مبهر، يتماشى مع الأغنية التي تعجّ بالطاقة الإيجابية والتفاؤل والفرح.

وتنشر شمس الأغنية بين الحين والآخر على حساباتها على مواقع التواصل، إطلالات كاملة من فيديو كليبها الأخير وتبهر رواد مواقع التواصل الذين يتداولون صوَرها بكثرة ويتفاعلون معها بآلاف الإعجابات.









أمّا الأغنية فقد تصدّرت التراند منذ اليوم الأوّل لصدورها على اليوتيوب وعلى أهمّ منصّات الموسيقى العربية “أنغامي”، كما فازت بالإستفتاءات لأهم الحسابات الفنية على تويتر، كذلك حققت الـ Top 1 في سباقات الأغاني على الإذاعات والمحطات التلفزيونية العربية.

جديرٌ بالذكر أن أغنية “حلوة الدّنيي” هي من كلمات وألحان جهاد حدشيتي وتوزيع روبير الأسعد، وصُوّرت بالكامل بكاميرا موبايل بالعرض الطولي على طريقة يوتيوب Shorts, في خطوة هي الأولى عربياً.