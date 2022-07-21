أيادينا_بيضاء.. فلسطينيون يهاجمون هنية وعائلته لهجرتهم نحو تركيا

شنّ فلسطينيون خلال اليومين الماضيين حملة ضد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، تتهمه بالتجارة بالقضية الفلسطينية، إثر هجرته وكافة أفراد عائلته نحو تركيا ليتخذها مقر إقامة دائمة له.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسم باسم #أيادينا_بيضاء عبّر من خلاله فلسطينيون عن رفضهم لما يقوم به هنية، وجاء هذا الهاشتاغ بعد صدور كشف التنسيقات المصرية ليلة الاثنين، والذي كشف أن ابن هنية، حازم وعائلته كانوا ضمن قائمة السفر عبر معبر رفح البري ومنه إلى الأراضي التركية.









وحصل حازم إسماعيل عبدالسلام هنية وأبناؤه منى وآمال وريم، وزوجته إيناس، على ترخيص السفر بالتنسيق مع الجانب المصري لمغادرة قطاع غزة، لينضم إلى عائلة هنية التي اتخذت من تركيا مستقرا لها.

وأثار الخبر غضب الكثير من الفلسطينيين، حيث كتب محمود نشوان على صفحته في موقع فيسبوك:

إذا عائلات القادة وأبناؤهم وأحفادهم وسلالتهم غير مؤمنين بمشروعهم، وبالرغم من أنهم يستطيعون العيش في غزة في قمة الرفاهية إلا أنهم اختاروا أن يتركوها ويغادروها إلى فنادق وفيلل الدوحة وإسطنبول.

تركوا جوعى غزة رهائن مشروعهم غير المؤمنين به هم وعائلاتهم تحت وطأة الفقر والحرمان والجوع والحاجة.

إذا ولادكم غير مؤمنين بمشروعكم بدكم الناس تؤمن فيه وهي الأكل مش لاقياه؟

بدك إياهم يؤمنوا فيه وهم شايفين سلالتكم كلها عايشين عيشة ملوك برا البلد؟

بدك إياهم يؤمنوا فيه وهم ولادهم بموتوا في البحر غرقا وفي الغابات بحثا عن حياة كريمة في الوقت اللي ولادكم عندهم مشاريعهم الخاصة واستثماراتهم وعقاراتهم؟

هاي هي السفينة اللي بدكم تركبوا الناس فيها! سفينة الفقر والجوع والحاجة والجهل وانعدام الحس الوطني!