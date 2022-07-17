الأبيض: هناك حلحلة على صعيد وصول أدوية السرطان

اكّد وزير الصحّة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض أنّ هناك حلحلة على صعيد وصول ادوية السرطان الى البلاد، موضحًا أنّ “شرط شركات الدواء العالمية هو تحويل اموال مقابل الادوية وتأمين الدواء يفتح بابا آخر وهو التوزيع ونعمل على ذلك لضبط الدواء وتأمين الادوية السرطانية في المستشفيات بدل مركز الكرنتينا”.

واعلن الأبيض لـ”LBCI” أنه “خلال فترة اسبوعين سنسجل المرضى الذين سيأخذون ادوية امراض السرطان من وزارة الصحة لنتأكّد ان المستفيد شخص حقيقي”.









ولفت الى أنّ “السوق السوداء تنشأ بسبب الفراغ وواجبنا الا يلجأ المرضى الى السوق السوداء بمجرد ان نؤمن الدواء”.

كما كشف وزير الصحة أنّ “الرقم الذي نشتري به ادوية سرطان اقل من الرقم المطلوب وقد وعدنا خيرا واتوقع ان تأخذ الحكومة قرارا ايجابيا في هذا الاطار والاموال تأتي من حقوق السحب الخاصة”.

واشار الى أنّ “الكلام عن اجتياح الادوية الاتية من الخارج الأسواق اللبنانية غير مسؤول فالصناعة الدوائية المحلية تقفل قسما كبيرا من حاجة السوق ويبقى لنا 30 بالمئة لتأمينه الخارج ونحاول ان نخفّض هذه النسبة”.