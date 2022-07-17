مركز بحثي يشير إلى دقة التطورات الاستراتيجية بالمنطقة

بيروت أوبزرفر

أشار تقرير بحثي وضعه مركز bicom للدراسات السياسية والاستراتيجية في بريطانيا إلى دقة التطورات السياسية بالمنطقة ، ونبه التقرير إلى أهمية القمة الافتراضية الإماراتية الهندية الإسرائيلية الأميركية أخيرا.









وقال التقرير أن الاجتماع الافتتاحي لهذا الاجتماع الجديد شارك رئيس الوزراء يائير لابيد والرئيس جو بايدن مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، ورئيس وزراء الهند ، ناريندرا مودي.

ونبه التقرير البحثي إلى أن الاجتماع ركز على التعاون الاقتصادي المتبادل لصالح المنطقة بأسرها في العديد من المجالات ، بما في ذلك البنية التحتية والطب وتحديات الأمن الغذائي والطاقة.

وأعلن القادة عن إنشاء ممر غذائي بقيمة 2 مليار دولار بين الهند والإمارات باستخدام التكنولوجيا والقدرات الإسرائيلية.

كما قرروا بدء مشروع لتخزين طاقة الرياح والطاقة الشمسية بقيمة 300 مليون دولار في الهند باستخدام تقنيات إسرائيلية وإماراتية وأمريكية.

وأشار التقرير في نتيجته البحثية إلى أن هناك قلقا من أن إيران أو وكلائها سوف يتطلعون إلى استفزاز إسرائيل لإرسال رسالة بعد زيارة بايدن.

ونبه التقرير إلى أن الجنرال الأمريكي مايكل كوريلا ، قائد القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم) ، يزور إسرائيل غدا الاثنين. ومن المتوقع أن تركز الزيارة على تعزيز تحالف دفاع جوي إقليمي بين إسرائيل والحلفاء العرب.