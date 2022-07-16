حادث مروع يهز عرسال.. 7 قتلى من عائلة واحدة باجتياح شاحنة عددا من السيارات!

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” عن أنه في حصيلة غير نهائية حتى الساعة لحادث اصطدام شاحنة محمّلة بالصخور بعدد من السيارات في محلة وادي عطا في عرسال، بلغ عدد الضحايا 7 قتلى من عائلة واحدة، فيما أصيب حوالى 5 آخرون بجروح، وبعضهم في حال الخطر.

وفي التفاصيل أن شاحنة يقودها سائق من آل (غ) تعطلت مكابحها فاصطدمت بسيارة “بيك آب” فيها عائلة من أب وأم و 4 أطفال وصهرهم قتلوا جميعا، وهم من ال الفليطي، ثم اصطدمت بعدة سيارات قبل أن تستقر في خزان أحد المنازل وتحترق. وقد أصيب سائقها وابنه أيضاً بجروح وحروق. وتم نقل الجرحى الى مستشفيات خارج عرسال للمعالجة.