وزير الخارجية السعودي: فتح الأجواء للطيران الإسرائيلي غير مرتبط بالتطبيع

أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، السبت، أن قرار السعودية هذا الأسبوع برفع القيود المفروضة على جميع شركات الطيران لاستخدام مجالها الجوي ليس إشارة الى أي دفع باتجاه إقامة علاقة مستقبلية مع اسرائيل.

وقال بن فرحان في مؤتمر صحافي “هذا لا علاقة له بالعلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل”، مضيفا أنه “ليس في أي حال من الأحوال تمهيدا لخطوات لاحقة”.









وفي سياق متصل، قال الوزير السعودي بعد القمة الأمريكية- العربية في جدة إنه ليس لديه علم بأي مناقشات بشأن إقامة تحالف دفاعي خليجي- إسرائيلي وإن السعودية لا تشارك في مثل هذه المحادثات.